Manolas e il leone. La presentazione negli Emirati diventa un incubo

27 settembre 2022

Ha cambiato mondo per continuare a giocare. Ma non aveva fatto i conti con... il leone. La presentazione di Kostas Manolas come nuovo giocatore dello Sharjah, club degli Emirati Arabi, è diventata virale sui social. In campo accanto al difensore greco, ex giocatore della Roma, c'è un leone che a un certo punto gli ringhia contro. La reazione di Manolas è immediata...