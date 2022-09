Il Bologna esonera Sinisa Mihajlovic. In arrivo Thiago Motta

contratto interrotto

Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. Il club non ha ancora ufficializzato la notizia, ma, secondo quanto si apprende, la decisione è stata presa. Il tecnico serbo, sulla panchina rossoblù dal gennaio del 2019, paga i tre pareggi e le due sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato.

Durante un incontro che si è tenuto oggi a Roma, la società rossoblù ha comunicato al tecnico serbo l’esonero. Presenti alla riunione l'Ad Fenucci, il dt Sartori e il ds Di Vaio, il vertice da parte del club aveva come scopo quello di portare alle dimissioni il tecnico serbo che però non ha mollato la sua posizione. Il Bologna, allora, ha deciso di interrompere in anticipo il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Finisce così dopo 1317 giorni un'avventura intensa, contrassegnata anche dalla lotta alla leucemia di Sinisa Mihajlovic. Il Bologna riprenderà domani gli allenamenti, guidato dal tecnico della Primavera Vigiani per uno o due giorni in attesa di trovare il sostituto. Che probabilmente non sarà De Zerbi. È quello di Thiago Motta il nome in pole.