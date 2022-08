Europei di nuoto, storica Simona Quadarella: ancora un oro nei 1.500 stile. Altre tre medaglie azzurre

15 agosto 2022 a

a

a

Impresa di Simona Quadarella nei 1.500 stile libero agli Europei di nuoto a Roma: oro per la terza volta agli Europei su questa distanza. L’azzurra ha fatto il vuoto alle sue spalle fin dall’avvio e ha chiuso in 15’54''15. Sul podio anche Martina Caramignoli, bronzo in 16’12''39, alle spalle all’ungherese Viktoria Mihalyvari (16’02''15), argento. "Sono contenta, anche qui speravo in un tempo migliore, però sono veramente stanca e nuotare così da sola non è facile ma va bene così, sono felice", ha detto Quadarella ai microfoni Rai subito dopo la gara.

Europei di nuoto, l'Italia conquista quattro medaglie. Razzetti primo oro

Un'altra giornata di successi per il nuoto azzurro. Thomas Ceccon è il nuovo vicecampione europeo dei 50 dorso. Il campione azzurro agli Europei di Roma è giunto ad appena quattro centesimi dalla medaglia d’oro conquistata dal greco Apostolos Christou in 24''36. Per il 21enne nuotatore vicentino, portacolori delle Fiamme Oro nei giorni scorsi oro nei 50 farfalla e nella 4x100 stile libero (oltre al bronzo nella 4x10 misti mista), il crono di 24''40. Bronzo al tedesco Ole Braunschweig (24''68). Quinto l’altro italiano Michele Lamberti.

Minisini e staffetta 4x100 portano altri due ori al medagliere italiano

È medaglia d’argento Martina Carraro nei 200 rana. La 29enne azzurra tesserata per le Fiamme Azzurre ha toccato in 2’23''64 alle spalle della svizzera Lisa Mamie che ha conquistato l’oro in 2’23''27. Bronzo alla lituana Kotryna Teterevkova. Sesta l’altra italiana Francesca Fangio.