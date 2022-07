La gaffe della Uefa: "In vendita i biglietti per la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Roma"

14 luglio 2022 a

"In vendita i biglietti per la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Roma". Qualcuno lì per lì ci ha creduto. E ha sognato. Perché il tweet è stato effettivamente pubblicato dal profilo ufficiale della Uefa, con tanto di "spunta", ed è rimasto online per almeno dieci minuti. Ma si è trattato di un'incredibile gaffe dei social media manager di Nyon, che hanno taggato per sbaglio il club giallorosso nel tweet di annuncio della vendita dei biglietti per la finale di Helsinki del prossimo 10 agosto.

"I biglietti - hanno letto su Twitter i tifosi increduli - martedì prossimo 19 luglio per la partita della Supercoppa Uefa tra @RealMadrid e @OfficialAsRoma, con prezzi a partire da 25 euro".

In realtà, come noto, la vittoria dei giallorossi in Conference League non dà diritto a giocare la Supercoppa Europea, che si continueranno a contendere i vincitori di Champions League (il Real Madrid, appunto) e dell'Europa League, conquistata quest'anno dall'Eintracht di Francoforte che è stato poi correttamente taggato nel tweet pubblicato dalla Uefa dopo aver rimosso quello sbagliato.

Così il sogno dei tifosi giallorossi di aver per qualche motivo sostituito i tedeschi nella finale è durato lo spazio di qualche minuto. Nessuna scusa dalla Uefa, che dovrebbe conoscere bene una regola valida in tutto il mondo: con i sentimenti dei tifosi non si scherza.

