Mondiali di Budapest, l'Italia batte la Grecia e vola in finale

Altre gioie per i colori azzurri dalle piscine di Budapest. Il Settebello ha vinto la semifinale dei Mondiali maschili di pallanuoto, battendo la Grecia. L’Italia, guidata dal tecnico Sandro Campagna, si è imposta sui rivali ellenici per 11-10 e ha conquistato il pass per la finale iridata.

Domenica sera, alle 20 italiane, la Nazionale azzurra giocherà la gara decisiva per la medaglia d’oro: affronterà la vincente dell’altra semifinale del torneo mondiale, ovvero il match fra Spagna e Croazia. Nel palmares dell’Italia maschile della pallanuoto ci sono già 4 titoli iridati. Due volte, invece, gli azzurri, campioni del mondo in carica (2019), sono stati sconfitti in finale.

