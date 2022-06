Gregorio Paltrinieri vince l'oro nei 1500 stile libero con il record europeo

25 giugno 2022 a

a

a

Clamorosa impresa di Gregorio Paltrinieri che domina la gara dei 1.500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Budapest, in testa dalla prima all’ultima vasca e fino a 100 metri dal traguardo con tempi da record del mondo. Chiude in 14’32«80, inavvicinabile per tutti gli altri. Per lui record dei campionati, che è anche record italiano ed europeo. Dietro di lui sul podio lo statunitense Finke e il tedesco Wellbrock, favoriti della vigilia.

“Tutto in un secondo...”. Zidane svela la verità sulla testata a Materazzi: colpa della fragilità

Paltrinieri è partito fortissimo fin dall’inizio e ai 500 metri aveva staccato di almeno 3 secondi tutti gli altri, nuotando sotto i tempi del record del mondo. A metà gara i secondi di distacco erano diventati 4 sul secondo, in quel momento lo statunitense Finke, ai 900 metri 5. Quando Finke e Wellbrock hanno provato ad accelerare per rimontare era ormai tardi e soprattutto l’azzurro non ha dato segni di cedimento fino al traguardo e allo storico oro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.