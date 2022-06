Roma, dal 7 luglio la coppa della Conference League in esposizione allo Stadio Olimpico

25 giugno 2022 a

a

a

La Roma tende ancora una volta la mano ai suoi tifosi ed è pronta a condividere con tutti la coppa. La squadra di José Mourinho ha vinto la Conference League lo scorso 25 maggio contro il Feyenoord, ma l’entusiasmo è ancora alle stelle e, dopo oltre 35mila abbonamenti staccati per la prossima stagione, i giallorossi hanno deciso di permettere a tutti i fan di poter accarezzare il trofeo alzato a Tirana da Lorenzo Pellegrini. Dalle 12.30 del 7 luglio la coppa sarà infatti esposta in mostra allo Stadio Olimpico, con i visitatori che potranno ammirarla e scattarsi foto e selfie durante il tour dell’impianto del Foro Italico.

Ecco la Serie A 2022-2023: si parte il weekend 13-14 agosto. È la prima volta

“Il Tour dello Stadio Olimpico è un progetto sviluppato in collaborazione con A.S. Roma S.p.A., S.S. Lazio S.p.A. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che consente di rivivere i grandi eventi di questo impianto ed i loro protagonisti, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza unica ed indimenticabile. Un viaggio che parte da un passato glorioso, rappresentato dalla sua inaugurazione nel 1953, per passare alle Olimpiadi del 1960, gli Europei ed i Mondiali di Atletica (rispettivamente nel 1974 e 1987), i Mondiali di calcio del 1990, le grandi vittorie dell’AS Roma e della SS Lazio e arriva al presente con la grande varietà di eventi, compresi i grandi concerti” si legge sul sito di Sport & Salute, dove è possibile prenotarsi per la visita. La coppa della Conference League resterà all’Olimpico per due settimane.

La Roma non vuole svendere Zaniolo a Milan e Juventus. Il prezzo per la cessione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.