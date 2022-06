Roberto Baggio su Nicolò Zaniolo, il consiglio all'asso della Roma dopo la Conference League

03 giugno 2022 a

Roberto Baggio pensa alla «Un giovane che mi ha colpito? Spero che Zaniolo si riprenda bene come sta facendo. Purtroppo è stato penalizzato dagli infortuni e spero che possa tornare ai livelli di prima. Il gol in finale di Conference League gli farà sicuramente bene perché dà una fiducia incredibile nel futuro». Lo dice Roberto Baggio in occasione del taglio del nastro del nuovo volo Roma Fiumicino-Buenos Aires di ITA Airways.

«Il nuovo ciclo della nazionale? Mancini ha il termometro della situazione, quello che hanno fatto agli Europei rimane, ora ci sono tanti giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio e questo è un problema, è fuori di dubbio».

