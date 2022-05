Mkhitaryan pronto a trasferirsi all'Inter, la Roma è delusa

Alessandro Austini 26 maggio 2022 a

Quei quindici minuti scarsi giocati da Mkhitaryan nella finale di Tirana, prima di arrendersi di nuovo all'infortunio, potrebbero essere gli ultimi con la maglia della Roma. L'armeno, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sembra infatti in procinto di trasferirsi all'Inter, che lo avrebbe convinto con un biennale da circa 3 milioni e mezzo di euro netti più premi. L'indiscrezione di calciomercato lanciata dall'edizione online del Corsport trova conferme in ambienti vicini alla società nerazzurra. Tanto che l'accordo sarebbe raggiunto e si starebbero già organizzando le visite mediche di Mkhitaryan a Milano. Simone Inzaghi lo aspetta come rinforzo prezioso per il centrocampo, un'alternativa di lusso a Calhanoglu.

La Roma, a questo punto, è pronta a defilarsi. Non senza un pizzico di delusione, considerato che le cifre che emergono da Milano sono le stesse offerte dal club di Friedkin al fantasista armeno. Preso prima in prestito e poi a parametro zero dall'Arsenal, Mkhitaryan ha guadagnato nella Capitale circa 15 milioni di euro netti in tre stagioni, oltre ai 4 milioni di bonus riconosciuti per le commissioni all'agente. I dirigenti romanisti e Mourinho si aspettavano una risposta positiva a giorni, ora l'ottimismo sta scemando.

Mkhitaryan ha già cambiato idea all'ultimo la scorso estate, quando aveva messo in stand by l'offerta della Roma fino all'ultimo giorno disponibile previsto dalle clausole del contratto, poi l'intesa per un altro anno. Adesso sembrano maturi i tempi per l'addio, anche se il calciomercato insegna che gli affari sono davvero conclusi solo dopo le firme. In ogni caso nulla potrà rovinare la festa per la Conference League vinta a Tirana. E sul pullman per i festeggiamenti ci sarà anche Miki.

