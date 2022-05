La coppa è a Roma. In migliaia hanno atteso la squadra a Fiumicino ma la festa sarà al Circo Massimo

Alessandro Austini 26 maggio 2022 a

a

a

La coppa è a Roma. E la festa non si ferma. I giallorossi sono rientrati intorno alle 4 a Fiumicino dopo la vittoria della Conference League a Tirana. Ad attenderli oltre mille tifosi accorsi in aeroporto ma il pullman della squadra ha dovuto evitare il contatto con la gente per motivi di sicurezza e si è diretto a Trigoria. Ma qualcuno non ha mollato ed è andato al centro sportivo dove alle 5 del mattino Pellegrini e compagni si sono affacciati per mostrare la coppa ai tifosi più irriducibili.

La festa con la gente è solo rinviata: nel pomeriggio la squadra sarà al Circo Massimo per celebrare il nuovo trionfo a 21 anni dopo l'ultimo scudetto. Intanto allo scalo di Tirana sono ancora centinaia i tifosi romanisti in partenza per i vari scali italiani. Diversi voli sono in ritardo, l'aeroporto di Tirana non è stato in grado di gestire il volume di voli programmati da stanotte.

