Delirio giallorosso, la Roma batte il Feyenoord e conquista la Conference League

25 maggio 2022 a

a

a

Delirio giallorosso a Tirana e tra i 50mila dell'Olimpico davanti ai maxi-schermi: la Roma batte il Feyenoord grazie a un gol di Zaniolo e conquista la Conference League.

Le prime battute sono appannaggio del Feyenoord parte subito forte con la Roma costretta ad arretrare nella propria trequarti ma col passare dei minuti la squadra di Mourinho alza il suo baricentro. Dopo un quarto d'oro di gioco i giallorossi devono fare a meno di un pedina importante: Mkhitaryan è costretto a fermarsi per un problema muscolare. Entra Oliveira. Pellegrini e Zaniolo cervano l'intesa vincente al 24', per gli olandesi i più pericolosi sono Sinisterra e Dessers.

La polizia albanese rimanda a casa 51 romanisti col traghetto

Al 32' il colpo che cambia l'inerzia del match: lungo lancio di Mancini che pesca nell'area olandese Zaniolo che controlla di petto e beffa il portiere avversario calciando con la punta del piede: gol e vantaggio giallorosso.

Nel secondo tempo gli olandesi partono alla carica per colmare lo svantaggio. Trauner colpisce un palo e Rui Patricio si supera su Til negandogli il gol. Al 50' il tiro di Malacia è deviato dal portiere giallorosso e il pallone finisce sul palo. La Roma prova a uscire e reclama per una clamorosa trattenuta di danni di Abraham da parte di Senesi ma l'arbitro non fischia.

Video su questo argomento Il poliziotto albanese tira fuori la pistola per fermare i tifosi | VIDEO

Emozioni serrate nel finale. Veretout e Spinazzola entrano per Zaniolo e Zalewski. Il muro giallorosso tiene con uno Smalling monumentale. Emozioni a non finire, Pellegrini si vede negare il gol da Bijlow. Nel finale girandola di emozioni poi, dopo 5 minuti di recupero, il triplice fischio che fa scattare la festa giallorossa.

Video su questo argomento Roma-Feyenoord, il tifo giallorosso travolge Tirana: il corteo verso lo stadio tra cori ed entusiasmo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.