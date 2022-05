La polizia albanese rimanda a casa 51 romanisti col traghetto

Alessandro Austini 25 maggio 2022 a

Sono 51 i tifosi della Roma fermati dalla polizia albanese ed espulsi seduta stante dopo gli scontri di ieri sera a Tirana. Sono stati rimessi sul traghetto per Bari e rimandati in Italia. Con lo stesso mezzo erano approdati a Durazzo e non potranno seguire la finale di Conference League in programma stasera contro il Feyenoord. Dodici invece i tifosi olandesi fermati per un totale di 63 persone.

Il gruppo di ultras romanisti si era spostato nella capitale albanese dopo essere arrivato via mare. Per tutta la giornata di ieri la polizia locale, supportata dagli agenti inviati dall'Italia, li ha tenuti sotto controllo. Ma col passare delle ore la situazione è degenerata, con scontri che si sono tenuti in vari punti distinti della città. Gli olandesi hanno iniziato a seminare il panico, ferendo alla testa un 45enne albanese. Poi sono partiti gli scontri tra tifosi del Feyenoord e polizia con uso di lacrimongeni, quindi è stata la volta dei romanisti ed è stata assaltata anche un'auto della polizia.

Il bilancio della vigilia è pesante: quindici feriti complessivi, tra cui due tifosi della Roma e nove agenti di polizia. Uno di loro è arrivato in ospedale con ferite gravi.

Intanto in queste ore sta partendo la maggior parte dei tifosi romanisti che seguirà stasera la partita allo stadio. Oltre ai voli charter e di linea, al porto di Durazzo sono attesi altri tifosi sui traghetti da Bari e Ancona. C'è timore che molti si presenteranno senza biglietto. L'intenzione della polizia albanese è far confluire le due tifoserie direttamente nei meeting point allestiti ai due poli opposti della città, per evitare altri incidenti. Chiuderanno anche tutte le strade e i locali attorno allo stadio. L'allerta a Tirana resta alta.

