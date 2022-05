Serie A, Lazio-Verona 3-3. In un Olimpico tinto di biancoceleste gli uomini di Sarri conquistano il 5° posto

21 maggio 2022 a

Goleada e spettacolo allo Stadio Olimpico per l’ultima giornata di campionato: tra Lazio e Hellas Verona finisce 3-3. I biancocelesti conservano il quinto posto in classifica a 64, uno in più dei rivali cugini della Roma a 63 e ambedue comunque in Europa League. È il Verona a mettere in difficoltà i padroni di casa già al 6’ con la rete di Simeone, di testa. Raddoppia al 14’ Lasagna con un tiro da fuori area. La reazione della Lazio non si fa aspettare e al 16’ Cabral accorcia la distanza. Pareggio laziale raggiunto al 29’ con Anderson. Nella ripresa è Pedro a portare i padroni di casa in vantaggio al 62’, recupera lo svantaggio per i veneti Hongla al 76’, al suo primo gol in campionato. I sei minuti di recupero lasciano tutto invariato.

