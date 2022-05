Sprint scudetto, al MIlan basta un pari con la Samp. Europa e salvezza: tutti i verdetti dell'ultima giornata

Christian Campigli 21 maggio 2022 a

Una giornata all'alba. Alla fine di un campionato emozionante, pieno di incertezze e combattuto sia in vetta che in coda. La serie A si affaccia alla trentottesima giornata con tre verdetti ancora tutti da scrivere. Nell'anticipo di ieri, la Roma ha superato agilmente tre a zero il Torino. E si è qualificata matematicamente per la prossima Europa League. Fiorentina e Atalanta si giocheranno l'ultimo posto disponibile per le coppe, quello per la Conference League. Dovessero arrivare a pari punti, grazie agli scontri diretti, sarebbero i ragazzi di mister Italiano a prevalere. I viola saranno impegnati in casa contro la Juventus, gli orobici al Gewiss Stadium contro l'Empoli.

Domani pomeriggio sarà la sfida meneghina tra Milan e Inter a tenere mezza Italia col fiato sospeso. I rossoneri hanno due punti di vantaggio: basta loro un pareggio a Sassuolo per diventare Campioni d'Italia (anche in questo caso, per il computo degli scontri diretti). I nerazzurri devono vincere, a San Siro, contro la Sampdoria e sperare che Berardi e Scamacca compiano il miracolo. Impresa tutt'altro che semplice.

È di queste ore una notizia di calcio mercato che potrà cambiare gli equilibri della prossima stagione: Paul Pogba torna in Italia. Il campione francese, svincolato dal Manchester United, ha firmato un triennale da dieci milioni netti a stagione. Un primo, grande colpo di calciomercato, che riaccende in parte gli animi dei tifosi bianconeri, delusi da una stagione con zero tituli.

Anche la lotta salvezza vivrà un'ultima giornata da brividi. Il Cagliari dovrà superare il Venezia e sperare che la Salernitana non raccolga i tre punti nella gara casalinga contro l'Udinese. Novanta minuti alla fine di una stagione incerta e combattuta. L'ultima pagina di un romanzo giallo, nel quale l'assassino verrà svelato solo poche parole prima della scritta fine.

