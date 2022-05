Juventus-Inter, la verità di Max Allegri sull'espulsione in Coppa Italia

12 maggio 2022 a

«La mia espulsione? È passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata. Io mi sono girato e l’arbitro mi ha espulso, giustamente». Così Max Allegri, tecnico della Juventus, a Mediaset al termine della finale di Coppa Italia.

«Dalle esperienze ci teniamo caro tutto, dispiace perché comunque avevamo fatto una bella rimonta a Torino e non siamo riusciti a fare risultato con l’Inter. Potevamo avere la rivincita e non siamo riusciti dopo una bella prestazione. Ma i ragazzi hanno fatto molto bene. Quindi per la partita di stasera c’è solo da ringraziarli. Poi purtroppo gli episodi a volte ti vanno a favore e a volte contro», ha spiegato.

