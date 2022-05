La Serie A non svela ancora i suoi verdetti: è una corsa appassionante

Christian Campigli 02 maggio 2022 a

a

a

Ve lo avevamo detto e ripetuto: sarà un campionato che si deciderà all'ultimo sprint. La trentacinquesima giornata conferma l'estremo equilibrio, sia in vetta che in zona salvezza. Il Milan vince a otto minuti dal termine grazie ad un gentile omaggio del portiere della Fiorentina, Terracciano, e all'elegante freddezza di Leao.

Il trionfo rossonero, senza nulla togliere a Pioli, è anche figlio di questa follia collettiva chiamata “costruzione dal basso”, una moda che obbliga gli estremi difensori a trasformarsi in registi, senza averne i piedi, la visione di gioco e la freddezza necessaria. Oggi tirare un calcione in tribuna è poco à la page, non abbastanza spettacolare, non adatto ad un allenatore che vuol far carriera.

L'Inter risponde con una gara di carattere e di grinta. L'Udinese è la compagine più in forma della nostra serie A; per batterla i nerazzurri hanno dovuto disputare un primo tempo quasi perfetto. Condito dalle reti di Perisic e Lautaro Martinez. Nella ripresa i ragazzi di Inzaghi sono andati in affanno, anche da un punto di vista fisico e l'undici friulano ha accorciato le distanze con Pussetto, costringendo i tifosi della Beneamata al solito finale di passione.

Settimana prossima i campioni d'Italia se la vedranno in casa contro l'Empoli (sconfitto al Castellani dal Torino), il Milan farà visita al Verona (vittorioso in Sardegna all'Unipol Domus). Juventus e Napoli, per merito delle vittorie contro Venezia e Sassuolo, si sono qualificate, anche a livello matematico, per la prossima Champions. Più combattuta la lotta per Europa e Conference League. Tre sedie per quattro pretendenti: Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta. I bergamaschi stasera affronteranno la Salernitana, in una gara fondamentale anche per la salvezza. Una lotta che vede coinvolte, oltre ai campani, Venezia, Genoa e Cagliari. Sampdoria e Spezia osservano interessate, consapevoli che solo un loro suicidio sportivo potrebbe costringerle a disputare il prossimo campionato di serie B.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.