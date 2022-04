Matteo Salvini all'Olimpico per Lazio-Milan e la profezia a Claudio Lotito: “Antipasto, primo e due gol"

24 aprile 2022 a

Matteo Salvini è stato avvistato sugli spalti dello Stadio Olimpico per la partita tra Lazio e Milan. Il leader della Lega si è collega al telefono con la Suite 102.5, programma radiofonico di RTL 102.5. “Piove”, così ha esordito il senatore del Carroccio all’intervallo: “Abbiamo giocato malino nel primo tempo. Diciamo che ci sono due o tre giocatori non da Milan. Me la godo perché sono con mio figlio e stamattina ero a Milano e sono andato a vedere che giocava in Brianza nel campionato dei ragazzi di 18 anni, è finita con una vittoria di 2-0 in trasferta. Poi abbiamo preso il treno e siamo venuti a Roma. Adesso 1-0, ma sono fiducioso. Ho appena visto il presidente Claudio Lotito, abbiamo mangiato qualcosa e mi ha detto: ‘Ti serve qualcosa?’. E io ho risposto: ‘Antipasto, primo e due gol’”. La profezia di Salvini è stata pienamente azzeccata: il Milan dopo aver pareggiato ha trovato la rete del successo con Sandro Tonali al 92’.

