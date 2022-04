Matteo Salvini snobba Emmanuel Macron e fa i complimenti a Marine Le Pen: “Risultato mai visto, avanti insieme”

24 aprile 2022 a

a

a

Il primo a complimentarsi con Emmanuel Macron per la vittoria delle elezioni in Francia è stato Matteo Renzi. Poi il presidente francese ha avuto contatti con Letta, Di Maio, Draghi, Calenda, Tajani. Nessun contatto con Giuseppe Conte e Matteo Salvini, che anzi, con un messaggio su Twitter, ha deciso di spendere i proprio elogi per Marine Le Pen, la sfidante che ha perso con circa il 42% dei voti ricevuti al ballottaggio: “Complimenti Marine! Sola contro tutti, coerente e sorridente, hai - scrive il leader della Lega - raccolto il voto di 13 milioni di Francesi, una percentuale mai vista in passato. Avanti insieme, per un’Europa fondata su lavoro, famiglia, sicurezza, diritti e sulla libertà”.

Complimenti @MLP_officiel!

Sola contro tutti, coerente e sorridente, hai raccolto il voto di 13 milioni di Francesi, una percentuale mai vista in passato. Avanti insieme, per un’Europa fondata su lavoro, famiglia, sicurezza, diritti e sulla libertà. #presidentielles2022 pic.twitter.com/3GFUsTPtQc — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 24, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.