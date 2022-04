Roma-Bodo, i norvegesi si allenano a Formello. Ospiti della Lazio

Emanuele Zotti 12 aprile 2022 a

Nella Capitale è sempre derby. Roma-Bodo si tinge di biancoceleste e non per i tifosi che guferanno i rivali ma perché i norvegesi hanno chiesto aiuto alla Lazio che ha messo a disposizione il proprio centro tecnico. Oggi i gialloneri si alleneranno al centro sportivo di Formello mentre domani svolgeranno la seduta di rifinitura all'Olimpico. Sul fronte formazione nessun problema per Moe, Pellegrino e Solbakken, tutti a disposizione in vista della sfida di dopodomani.

Intanto la Uefa ha comunicato di aver squalificato Nuno Santos e Kjetil Knutsen per una giornata in seguito alla rissa scoppiata negli spogliatoio dell'Aspmyra Stadion. Una provvedimento provvisorio, contro cui sarà difficile appellarsi. Nonostante questo i norvegesi sembrano determinati a provarle tutte per aver il tecnico in panchina: «Siamo sorpresi e scioccati. Faremo ricorso e ci lavoreremo per tutta la sera». Tuonava ieri il comunicato del Bodo. Knutsen invece era tornato a parlare dello scontro con il preparatore dei portieri giallorosso: «Non ho problemi a incontrare Mourinho e Santos - le sue parole a KNR - loro sono disposti a fare qualunque cosa per ottenere risultati. Il modo loro di lavorare è così lontano da ciò che rappresento come leader». Se la squalifica dovesse essere confermata, questa volta il faccia a faccia non ci sarà.



