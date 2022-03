E se Mancini va via? Da Ancelotti a Gattuso, la lista dei sostituti. C'è anche Sarri

25 marzo 2022 a

L’Italia non parteciperà al Mondiale per la seconda volta consecutiva. Dopo la debacle con la Svezia, che costò agli azzurri l’estromissione da Russia 2018, è arrivata la sconfitta contro la Macedonia del Nord che vale l’esclusione dal Mondiale 2022 in Qatar alla Nazionale.

Disastro Italia, bye bye Mondiali: battuti e umiliati dalla Macedonia del nord

Ora la grande incognita è rappresentata dal futuro del tecnico Roberto Mancini: l’incertezza del CT, infatti, ha scatenato i bookmaker con gli analisti Snai che offrono le dimissioni del tecnico a 1,75 volte la posta mentre una riconferma si trova in quota 2. Nell’incertezza, però, si cominciano a fare anche i primi nomi dei possibili candidati: il favorito è Fabio Cannavaro, eroe del mondiale 2006, che si trova a quota 4,50 mentre per i betting analyst di Goldbet un suo approdo sulla panchina della Nazionale vale 5 volte la posta. Subito dietro, invece, ci sono Carlo Ancelotti, con una quota tra 7,50 e 9, e Andrea Pirlo che vale 10 volte la posta così come un ritorno di Antonio Conte. Altre opzioni possibili rispondono poi ai nomi di Maurizio Sarri - a 10 su Snai e a 15 su Goldbet -, Massimiliano Allegri, compreso tra 12 e 20, e Claudio Ranieri con una quota da 12 a 15. Tra gli altri ci sono anche De Zerbi e Gasperini a 15 - stessa quota di Simone Inzaghi, Spalletti e Pioli - così come Gennaro b a 25.

L’Italia, quindi, è chiamata a rinascere ancora una volta dalle proprie ceneri lavorando già per centrare il prossimo obiettivo che, viste le ultime due esperienze, non può non essere la qualificazione al mondiale 2026, un risultato che secondo i betting analyst di Snai vale 1,33 volte la posta. Più complicato, invece, che possano essere gli azzurri a vincere l’edizione 2026 con un successo dell’Italia che vale 20 volte la posta.

