Disastro Italia, ai Mondiali non ci andiamo: battuti dalla Macedonia del nord nel recupero

L'Italia per la seconda volta consecutiva non parteciperà ai mondiali di calcio, lòa terza nella storia del calcio azzurro. A decidere il playoff contro la Maxcedonia del Nord è la rete di Aleksandar Trajkovski, nel recupero. Qatar addio, dopo il trionfo agli Europei la nazionale guidata da Roberto Mancini tocca il punto più basso.

L’Italia perde con la Macedonia del Nord e per la seconda volta consecutiva non si qualifica per i Mondiali. Dopo la Svezia è la Macedonia a spegnere i sogni. Gli azzurri di Mancini escono battuti 1-0 al Barbera di Palermo. Decisivo al 92’ il gol di Trajkovski che elimina gli azzurri in lacrime a fine partita. Una disfatta per gli azzurri che hanno gestito la gara, attaccato ma senza riuscire a fare male alla Macedonia che con un tiro in porta sul finire della sfida ha chiuso i giochi e affronterà martedì il Portogallo per la finale dei playoff per un posto ai Mondiali in Qatar.

"È difficile da spiegare, c’è grande delusione. Abbiamo fatto una buona partita ma ci è mancato il gol. Non siamo stati presuntuosi, ci è mancato qualcosa, abbiamo fatto degli errori da settembre fino ad oggi e li abbiamo pagati", ha detto Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale. "Sono orgoglioso dei miei compagni, siamo tutti distrutti e affranti ma dobbiamo ripartire. Adesso è anche difficile commentare, rimarrà un grande vuoto che spero possa ridarci una grande energia. Mi auguro che il mister rimanga, perchè imprescindibile per questa nazionale. Ora dobbiamo ritornare a vincere, andare agli Europei e tra 4 anni tornare a questo benedetto Mondiale», ha aggiunto. «La mia ultima partita in Nazionale? Non è il momento di parlare di queste cose".

