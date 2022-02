"Il calcio è diventato un altro sport", Mourinho furioso dopo il gol annullato

05 febbraio 2022 a

José Mourinho furioso dopo il gol annullato a Zaniolo allo scadere di Roma-Genoa. Il tecnico giallorosso non le manda certo a dire e sostiene che il calcio sia diventato addirttura un altro sport.

«Il gol è stato annullato e non voglio giudicare. Per giudicare si può andare in tante direzioni, ci sarebbe tanto da dire. Se l’arbitro ha deciso bene, il nostro gioco, che è diventato tanti anni fa il gioco del popolo e di cui è innamorato, è cambiato. C’è un altro sport. Se è quello secondo le indicazioni che hanno gli arbitri, il gioco non è più lo stesso: dobbiamo trovare un altro nome perché è un altro sport». Queste le parole di Josè Mourinho, tecnico della Roma a Dazn, al termine del match pareggiato con il Genoa facendo riferimento alla rete annullata a Zaniolo al 90’. «Se l’arbitro ha sbagliato e doveva convalidare il gol, lui sarà il primo a essere non contento di aver sbagliato e per noi è un déjà vu perché durante la stagione ci è successo molte volte. Ma va bene così, domani è un altro giorno», ha concluso.

