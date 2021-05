Roma impazzita di gioia per Josè Mourinho: social increduli, i tifosi elogiano i Friedkin e si emozionano

04 maggio 2021 a

a

a

Alle ore 15.09 Roma si è letteralmente fermata. “. L’ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22!” le parole apparse sul profilo Twitter della società giallorossa e subito i tifosi romanisti si sono scatenati. I primi istanti in cui la notizia è apparsa sui cellulari o sui computer in molti non potevano credere ai loro occhi e addirittura qualcuno ha pensato ad un fotomontaggio o ad un attacco hacker. Niente di tutto ciò: l’assunzione del tecnico portoghese da parte di Dan e Ryan Friedkin è un fatto concreto e reale e ha dato una botta di entusiasmo ai tifosi del club, che questa mattina avevano dovuto anche leggere il comunicato che annunciava che Paulo Fonseca sarebbe rimasto sulla panchina fino al termine della stagione, senza però possibilità di prolungamento del contratto.

Bomba per la panchina della Roma: Mourinho è il nuovo allenatore. Mossa a sorpresa dei Friedkin

“Rivengo adesso dopo essere svenuto… Con calma me lo ridite che viene Mourinho”, “Sto a volà”, “JO SE MOURINHO LA LA LA LA LALA JOSE MOURINHO LALLALLALA”, “Ho la tachicardia non ce credo se è uno scherzo non è simpatico”, “Se è uno scherzo vi mando la fattura del cardiologo”, “Mi tremano le gambe hahssiakhdjssjsb giuro”, “Che Mourinho venisse alla Roma gli davo il 0% di possibilità. Non so cosa dire, solo Grazie Roma”, "Pensavo fosse un fakeeeeeeee, nun ce credoooooooooooogabsnjskdksks”, “Ma voi mi volete far prendere un infarto”, “Così, de botto. Io c’ho na certa età aiutoooo”, “Sto urlando. Grazie Presidente” alcuni dei migliaia di commenti lasciati sotto al cinguettio della Roma. Oltre all’entusiasmo dei romanisti vanno segnalati anche i messaggi di tifosi interisti, reduci dalla vittoria dello scudetto, che sono sempre rimasti legati allo Special One: da Milano in tanti hanno fatto l’in bocca al lupo a Mourinho, che ritorna in Serie A dopo aver lasciato i nerazzurri a seguito della vittoria del triplete. Il bevenuto a Mou è arrivato anche dalla sindaca di Roma Virginia Raggi: "Benvenuto a José Mourinho, nuovo allenatore della Roma. La nostra città accoglie un grande personaggio, un tecnico che ha vinto molto a livello internazionale. Auguro buon lavoro a lui e al club giallorosso":

È ufficiale: Fonseca lascerà la Roma a fine stagione. Sarri in pole per la panchina giallorossa

“La mia nuova cover del telefono” ha scritto lo stesso Mourinho sul proprio account Instagram, accompagnando la frase con una foto di una cover rossa con le iniziali “JM” in giallo, mandando ancora di più in subbuglio i tifosi capitolini. Una nuova era è pronta ad iniziare e la gioia dell’annuncio ha fatto dimenticare per un giorno tutti i problemi dovuti al Covid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.