Ora Nadal si schiera con Djokovic: "La giustizia si è espressa, deve giocare"

L'aiuto inaspettato arriva dal suo eterno e più temuto rivale. Rafa Nadal si schiera con Novak djokovic: "La giustizia si è espressa" e "la cosa più giusta" ora è che Novak Djokovic giochi agli Australian Open. Il tennista spagnola ha spiegato che è giusto. "indipendentemente dal fatto che io sia d’accordo o meno su alcune cose con Djokovic, senza alcun dubbio, la giustizia ha parlato", ha detto Nadal alla radio spagnola Onda Cero.

Djokovic ha vinto solo il primo game. Il governo australiano non si arrende: pronto il ricorso contro il visto

"Hanno detto che ha il diritto di giocare agli Australian Open e credo davvero che sia la cosa più giusta se il problema è stato risolto, come sembra", ha aggiunto Nadal commentando l'ordinanza del giudice australiano che ha annullato la revoca del visto d'ingresso a Djokovic.. Il campione spagnolo, pochi giorni fa quando è scoppiato il caso all'arrivo di Djokovic in aeroporto in Australia, aveva espresso una posizione che era stata subito strumentalizzata contro il tennista serbo: "L’unica cosa chiara per me è che se sei vaccinato puoi giocare agli Australian Open e ovunque -aveva detto Nadal - Il mondo secondo me ha sofferto abbastanza per non seguire le regole". Adesso, nonostante Nadal non condivida le posizioni no vax di Djokovic, ammette che probabilmente il caso è stato montato ad arte e che l'esenzione da certificato di guarigione è motivo sufficiente e lecito per entrare in Australia.

Il caso Djokovic e l'intollerabile discriminazione dei no vax

