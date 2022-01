Djokovic libero, caos in Australia. Il padre: "Lo vogliono arrestare". Il governo nega

10 gennaio 2022 a

Il governo austrliano è nel caos dopo che un giudice ha annullato la revoca del visto a Novak Djokovic. Il tennista serbo è stato rilasciato, ma ora la situazione può di nuovo precipitare. Fratello e padre del numero 1 al mondo lanciano l'allarme. "E' con i suoi avvocati, lo hanno arrestato". Ma le autorità australiane smentiscono: "Non è stato arrestato". Insomma, è il caos, inevitabile dopo la pressione mediatica che si è scatenata al suo arrivo in Australia senza aver fatto il vaccino ma con un'esenzione medica per avvenuta guarigione dal Covid.

Il padre di Djokovic, Srdjan, ha detto ai media serbi che suo figlio è stato nuovamente arrestato in Australia. Il legale del govern, subito dopo la sentenza, infatti aveva subito avvertito che il ministro dell’Immigrazione può ancora decidere di espellerlo. . Il fratello di Djokovic, Djordje, citato dal Guardian, ha detto alla stampa serba che "vogliono arrestarlo e rinchiuderlo di nuovo", e attualmente il campione è con i suoi avvocati per considerare le opzioni. "È stata una grande sconfitta per le autorità australiane, e per questo accusano il colpo", ha aggiunto.

Djokovic espulso? "Positivo il 16 dicembre". Ma scoppia il giallo sulla data

