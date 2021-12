Clamoroso autogol, sorteggio Champions da rifare: "Errore nelle palline", ricorsi e polemiche

13 dicembre 2021 a

Clamoroso nell'urna d Nyon del sorteggio di Champions League che è stato annullato e verrà ripetuto. Non era mai accaduto. Manchester United e Atletico Madrid hanno fatto ricorso chiedendo all’Uefa di ripetere l’estrazione a causa di un errore nelle palline che coinvolge il club inglese accoppiato al Paris Saint Germain. I Red Devils erano stati prima associati al Villarreal ma le due squadre si erano già affrontate nel girone F. Il Real Madrid, a quanto emerge, prepara un contro-ricorso perché dice “no” alla ripetizione dell’intero sorteggio. I blancos erano stati estratti per primi col Benfica.

L’errore che ha coinvolto la pallina dei Red Devils avrebbe innescato una serie di errori tali da falsare la procedura. Da qui la decisione dell’Uefa di ripetere l’estrazione alle 15. Il Manchester United per motivi non chiari non è stato inserito nell’urna delle potenziali avversarie dell’Atletico Madrid, finito con il Bayern Monaco.

"A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli ufficiali quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di UEFA Champions League". Con questo tweet la Uefa giustifica il clamoroso errore nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che si ripeteranno ufficialmente da capo alle ore 15. Inter e Juve sperano ancora in una buone dose di fortuna, dopo che precedentemente erano state sorteggiate contro Ajax e Sporting Lisbona. Il sorteggio si ripeterà alle 15 ma sull'urna del calcio europeo peseranno le azioni legali minacciate dai club.

