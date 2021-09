Stavolta va in palla Amazon Prime Video: Juventus-Chelsea si vede "al buio"

29 settembre 2021 a

Non c'è pace per i tifosi italiani che vogliono godersi una partita di calcio in televisione. Dopo la miriade di contrattempi con lo streaming di Dazn, stasera è il turno di Amazon Prime Video che sta trasmettendo la gara di Champions League tra Juventus e Chelsea.

In questo caso il problema non è la trasmissione che si blocca. Quello che non funziona è la qualità dell'immagine. Buia, sembra di vedere una partita in uno stadio con i riflettori spenti, come lamentano già decine di telespettatori su Twitter, dove l'hashtag #PrimeVideo è già balzato in testa alle tendenze.

Gli utenti hanno provato a contattare il servizio clienti di Amazon Prime, che ha dato una spiegazione tecnica: "Abbiamo riscontrato un problema sulla resa audio e video di alcune camere a bordo campo. Stiamo lavorando per risolvere il problema quanto prima. Ci scusiamo per l’inconveniente".

