Verissimo, Diletta Leotta svela tutti i retroscena sulla rottura con Can Yaman. Ma poi sgancia la bomba

Diletta Leotta a Verissimo si è lasciata trasportare dalle emozioni, svuotando il sacco sulla storia d’amore con l’attore turco Can Yaman. Silvia Toffanin, sabato 25 settembre, è riuscita a far aprire la conduttrice di Dazn sulla storia più chiacchierata dell’ultimo periodo. La bella siciliana si è raccontata senza filtri, lei stessa ha dichiarato di voler rivelare tutto ciò che non è mai trapelato e mai stato detto. Sebbene alla Leotta non piaccia parlare di sé in televisione nello studio di Canale 5 ha svelato: “Con Can, non so da dove cominciare. È stata una storia bellissima, un sogno, una favola. Probabilmente questo è. È stato un colpo di fulmine. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, innamorati e cercato di vivere questa passione enorme. Pensa una siciliana e un turco, che mix esplosivo può uscire. Noi due siamo molto passionali, lui anche più di me. Ed è stato anche tutto molto veloce, molto bello”.

Un colpo di fulmine che ha dovuto fare i conti con la notorietà e l’esposizione mediatica di entrambi: “La cosa un po’ complicata è che quando ti innamori di un uomo così famoso e così conosciuto, devi fare i conti anche con tutto il resto. Mi piace condividere la foto di un bel momento, ma poi c’è la vita reale dall’altra parte dello schermo”. Poi ha proseguito scagliandosi contro i detrattori della sua storia d’amore: “La cosa che mi è dispiaciuta di più, ti racconto tutto quello che non ho mai detto, è che qualcuno diceva è una storia a tavolino, finta. Ma perché? Come si fa a dire una cosa del genere, chi è che pensa che l’amore possa essere pianificato? L’amore ti capita, non puoi decidere. A me è capitato di innamorarmi”. Immancabile la domanda sulla tanto chiacchierata proposta di matrimonio. Diletta Leotta ha svelato: “Il matrimonio era verissimo, c’è stata anche la proposta dopo un mese che ci conoscevamo“.

Infine, alla domanda di Silvia Toffanin se sia o meno ancora innamorata, la bella siciliana ha risposto dicendo: “Io penso di essere innamorata e quando sei innamorata perdi lucidità, perdi sicurezza, perdi il controllo e a volte perdi anche l’amore “. La storia è finita? “Non è un momento facile. In futuro non so cosa succederà - ha fatto sapere -. Visto che l’amore è imprevedibile e anche l’amore è imprevedibile, non si può pianificare “. Che sia il presupposto per un ritorno di fiamma?

