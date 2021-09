Dazn si blocca ancora, non si vedono le partite e i tifosi sono esasperati

23 settembre 2021 a

Ancora grossi problemi per Dazn. La piattaforma streaming è andata in tilt e sono tantissime le segnalazioni di disservizi in tutta Italia durante la visione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio (trasmessa anche su Sky). E ora tremano i romanisti in attesa di seguire il match di stasera tra i giallorossi di Mourinho e l'Udinese.

Lo schermo diventa nero, la partita non si vede e compare il messaggio: "Al momento c’è un problema nell’aprire DAZN. Prova a riaprire l’applicazione o il browser più tardi”.

I tifosi sono sempre più esasperati. "Così è impossibile andare avanti" scrivono in molti. E su Twitter, dove l'hashtag #DAZN è balzato in testa alle tendenze, c'è il pieno di segnalazioni degli utenti con le foto degli schermi bloccati.

Proprio ieri la IX commissione della Camera ha approvato una Risoluzione per imporre a Dazn maggior qualità nel servizio di streaming in esclusiva e più trasparenza nella rilevazione degli ascolti. Il Governo potrà adottare tutte le iniziative, anche normative, per far sì che Dazn e gli altri operatori garantiscano agli utenti piena tutela in materia di trasparenza, informazione, indennizzi, reclami e assistenza tecnica

