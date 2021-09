Immobile e Insigne out, fuggi fuggi dall'Italia di Mancini

07 settembre 2021 a

Altra tegola sulla Nazionale di calcio, dove è finito il "fattore C..." che aveva portato Roberto Mancini alla vittoria nell'europeo?

Jorginho fa ancora cilecca su rigore. Così l'Italia si complica la vita

Lasciano il ritiro della squadra Ciro Immobile per un risentimento muscolare e Lorenzo Insigne. E qui c'è un giallo: il capitano del Napoli deve tornare urgentemente a casa per "problemi familiari" che non vengono chiariti ma che devono essere di una certa gravità. Una sfortuna dopo l'altra proprio alla vigilia di una gara che se va male ci mette mezzo fuori dai mondiali del Qatar.

