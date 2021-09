Il sogno azzurro non finisce più, le ragazze del volley conquistano l'Europa

Sullo stesso argomento: Azzurre storiche alle Paralimpiadi: è tripletta di medaglie nei 100 metri donne

L'estate d'oro dello sport italiano non finisce più. La nazionale femminile di volley si laurea campione d’Europa per la terza volta nella sua storia. A Belgrado le azzurre superano in finale le padrone di casa della Serbia per 3-1: 24-26, 25-22, 25-19, 25-11. Una prova di forza che compensa l'eliminazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Dopo la vittoria agli Europei di calcio a Wembley contro i padroni di casa dell'Inghilterra della nazionale di Roberto Mancini al medagliere record alle Olimpiadi in cui svettano gli ori storici di Marcell Jacobs e della staffetta azzurra nei 100 metri, un'altra grande soddisfazione. Nel giorno in cui le sprinter Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto, hanno conquistato oro, argento e bronzo alle Paralimpiadi nei 100 metri T63

