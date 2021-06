Coca Cola, il video di Ronaldo scatena il panico: il titolo crolla in Borsa

Giada Oricchio 16 giugno 2021 a

Dopo l’effetto positivo di Chiara Ferragni sulle società quotate, arriva quello negativo di Cristiano Ronaldo: la Coca Cola crolla in Borsa. Ha fatto il giro del mondo il video del fuoriclasse della Juventus che, durante la conferenza stampa della vigilia della partita Ungheria-Portogallo, con cipiglio severo ha spostato due bottiglie di Coca Cola invitando a bere acqua: “Acqua, bevete acqua”.

Ryan Giggs a Manchester mise al muro CR7 per una Coca prima di un match, Cristiano (dopo 3 gol) replicó: “Bevo ciò che voglio”.



Nel 2009, Ronaldo fu addirittura testimonial #CocaCola per l’Asia.



Oggi, allo sponsor di #Euro2020 (e della Juve) preferisce l’acqua!#SportMarketing pic.twitter.com/swKYhUqWNq — Fabio Mornati (@ilmornaz) June 15, 2021

Un gesto che non può essere derubricato a siparietto o gag perché la Coca Cola è uno dei principali main sponsor di Euro 2021e perché Ronaldo è lo sportivo più famoso sulla faccia della Terra oltre a essere noto per la cura maniacale dell’alimentazione e della sua persona. Le ripercussioni sono state immediate: mezz’ora dopo l’apertura delle contrattazioni, il titolo dell’azienda di Atlanta è passato da 56,18 dollari a un minimo di 55,22 dollari per azione, un -1,6% che significa aver bruciato 4 miliardi di dollari in un giorno. Il titolo si è ripreso, ma al gigante del commercio non è piaciuto l’ottovolante in Borsa.

