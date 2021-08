Cristiano Ronaldo in panchina con l'Udinese. "Lo ha chiesto lui", terremoto Juventus: aria di addio?

22 agosto 2021 a

Clamoroso in casa Juventus, il campionato parte senza Cristiano Ronaldo in campo. Il campione portoghese sarebbe fuori dall'11 titolare nella partita di domenica 22 agosto contro l'Udinese in Friuli. A lanciare la bomba è stato un lancio di Mediaset, poi rilanciato da Sky Sport che fornisce nuovi dettagli: "Nessun problema fisico" per Cr7 che "avrebbe chiesto di stare fuori. Si aprono possibili sviluppi di mercato".

Dal club bianconero gettano acqua sul fuoco. "È una scelta condivisa con il giocatore. Siamo a inizio stagione, è normale che la condizione non sia al top", ha detto il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ai microfoni di Dazn a proposito della decisione di Massimiliano Allegri di far partire Cristiano Ronaldo dalla panchina nel debutto in campionato dei bianconeri a Udine. "Non riguarda solo CR7, anche Chiellini è in panchina - ha proseguito - Il mister sta cercando di mettere in campo la formazione migliore. Sono scelte fatte per essere competitivi questa sera". E poi la conferma che i tifosi bianconeri terranno bene a mente n ei prossimi giorni: "Ronaldo resta alla Juve? Assolutamente sì", assicura Nedved.

E così nel tridente offensivo della Juve spazio a Cuadrado-Dybala-Morata. Fuori anche Chiesa e Kulusevski. Queste le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus, gara valida per la prima giornata di Serie A. Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Pereyra; Pussetto. All. Gotti. Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Morata, Dybala. All. Allegri.

La situazione lascia aperte tutte le porte, compresa quella che porterebbe a una cessione di Ronaldo che nei giorni scorsi, mentre si scatenavano le voci sul suo futuro, non ha confermato direttamente la sua permanenza in bianconero nell'ultimo anno di contratto che lo lega alla squadra guidata da Allegri. Tra le voci di mercato che hanno riguardato il portoghese quella che lo porterebbe al Tottenham.

