Bob Marley colpisce ancora, l'Ajax gli dedica la terza maglia

20 agosto 2021 a

Musica e calcio, insieme. Ajax e Adidas, in collaborazione con la famiglia di Bob Marley, hanno presentato la terza maglia della formazione olandese. Il kit è un tributo ai fan dell’ Ajax e all’amore condiviso dal club e dai suoi tifosi per la leggenda del reggae Bob Marley e la sua canzone iconica, "Three Little Birds".

Il kit nero presenta dettagli rossi, gialli e verdi. Sul retro della maglia, appena sotto il colletto, è presente un sottile riferimento all’iconica canzone, con tre uccellini seduti sulle croci di Andreas di Amsterdam. Il kit sarà indossato nelle partite europee di questa stagione, insieme al kit casalingo dell’Ajax. La storia dell’Ajax, Bob Marley e "Three Little Birds" è iniziata nell’agosto 2008, quando l’Ajax ha giocato un’amichevole a Cardiff e ai tifosi è stato chiesto di rimanere sugli spalti dopo la partita. Per intrattenere i fan, il deejay dello stadio ha suonato diversi brani, uno dei quali era "Three Little Birds". Il resto è storia. I fan hanno immediatamente abbracciato la canzone come se fosse la loro e da allora l’hanno cantata a ogni partita, indipendentemente dal punteggio di gioco.

