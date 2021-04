Il "sorriso" di Selvaggia Roma scatena i follower. E se lo dice Bob Marley...

05 aprile 2021 a

"La curva più bella di una donna è il sorriso” diceva Bob Marley" e Selvaggia Roma rilancia il verbo della leggenda del reggae sfoggiando le sue, di curve (e non solo il sorriso). "In tempi bui come quelli che stiamo vivendo dove purtroppo si sorride poco e, nella maggior parte dei casi, quando si sorride, lo si fa nascosti dietro una mascherina", scrive in un post su Instagram la bella influencer.

Selvaggia Roma si diverte su Instagram e fa esplodere le curve

"Mi piacerebbe sapere da voi, in tre commenti di fila, quali sono state le ultime tre volte in cui qualcuno o qualcosa vi ha fatto sorridere"; chiede ai tanti follower che si lanciano a risponde. Anche perché Selvaggia ha messo in palio per il più interessate un "video-saluto" in messaggio privato...

