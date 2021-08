Tortu e Chiellini mandano in tilt gli inglesi: il meme micidiale tra Tokyo e Londra

07 agosto 2021 a

La gioia di Filippo Tortu è irrefrenabile e, con leggerezza e ironia, il velocista azzurro eroe della staffetta medaglia d'oro a Tokyo continua a pungere gli inglesi. Dopo aver bruciato nell'ultimo sprint il collega britannico per un centesimo si era lasciato andare: "E ancora una volta: it's coming Rome", con chiaro riferimento alla vittoria azzurra a Euro 2020 proprio contro gli inglesi.

Il crossover si ripete su Instagram dove Tortu, noto tifoso della Juventus, ha pubblicato un meme in cui Giorgio Chiellini blocca, in marcatura, l'ultimo staffettista della Gran Bretagna,. "Fino alla fine, grazie Giorgio", scrive scherzosamente il 23enne sprinter milanese. "Di nulla", risponde prontamente, in un commento, il capitano della Juve, Chiellini.

Tortu, nonostante la notte insonne, nella conferenza stampa di oggi è ancora ebbro di gioia. "Avevo deciso mezz’ora prima che sarebbe stata la gara della mia vita", rivela.

A lui è toccato il compito più bello e allo stesso tempo più difficile: correre l’ultima frazione. "Hai addosso una tensione superiore rispetto alla gara individuale - dice - l’Olimpiade per me è tutto e alla fine sono state lacrime di gioia". Lorenzo, Marcell, Fausto e Filippo hanno fatto un miracolo. E i miracoli, conclude l’uomo del tuffo decisivo sul traguardo, "non possono essere spiegati".

