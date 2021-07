Olimpiadi, subito polemiche sulla Rai: "Oscura il softball e ci fa vedere gare di nuoto senza italiani"

24 luglio 2021 a

Iniziano le Olimpiadi, arrivano le prime medaglie italiane, ma la Rai fa subito discutere con la sua programmazione delle gare. Gli appassionati si dividono sulle discipline da seguire, Rai 2 da sola non è in grado di trasmettere tutte le competizioni - per seguire Tokyo 2020 in maniera completa bisogna affidarsi allo streaming di Discovery - e non è possibile seguire i Giochi su Raiplay con i dispositivi mobili per una questione di diritti.

"In questo preciso momento - scrive ad esempio l'utente Alessandro Tacchinardi su Facebook - a Tokyo 2020, si sta giocando Giappone Italia di softball. Le prime padrone di casa sono (probabilmente) le più forti al mondo. Le azzurre le più forti di Europa (campionesse continentali solo qualche settimana fa). Potrebbe essere paragonabile a un’Italia Brasile di calcio. C’è da considerare, inoltre, che il torneo di softball olimpico ha solo 8 nazioni partecipanti (potremmo quindi ambire a uno storico podio). Ciononostante la Rai (e tutti gli altri media nazionali) ignorano completamente l’evento, mancando di rispetto a questo bellissimo sport. Ora su Rai 2 c’è una batteria dei 100 metri rana dove, tra l’altro, non gareggia neanche un italiano. Che pena (ma anche rabbia)".

Per la cronaca l'Italia del softball è stata poi battuta 5-0 dalle giapponesi.

