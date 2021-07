Scherma, Luigi Samele argento nella sciabola: prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi

24 luglio 2021 a

Prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro Luigi Samele è argento nella sciabola individuale maschile ai Giochi olimpici che vanno in scena in Giappone. Samele, dopo una fantastica rimonta in semifinale, è stato battuto in finale 15-7 dal campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016, l'ungherese Aron Szilagyi, che conquista così il terzo oro olimpico in carriera. Un autentico fuoriclasse ha tolto l'oro all'azzurro.

La medaglia d'argento individuale ai Giochi di Tokyo è il punto più alto della storia sportiva di Luigi Samele. Una carriera di alto livello ma con picchi soprattutto nelle gare a squadre, come il bronzo a cinque cerchi conquistato a Londra 2012 con Diego Occhiuzzi, Aldo Montano e Luigi Tarantino. Lo sciabolatore foggiano della Fiamme Gialle, che domani festeggerà il 34° compleanno, ha vinto anche tre titoli europei a squadre, un argento mondiale nel 2018 sempre a squadre e due prove di Coppa del Mondo individuale a Chicago nel 2014 e a Cancun nel 2016. Per 4 volte è entrato nella Top Ten del Ranking finale della Coppa del Mondo di scherma sciabola individuale. Al suo attivo anche tre titoli italiani individuali conquistati nel 2016 a Roma, nel 2019 a Palermo e nel 2021 a Cassino.

