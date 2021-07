Per gli stadi la capienza sarà al 50% all'aperto. Smentita Valentina Vezzali che aveva chiesto il 75

Massimiliano Vitelli 23 luglio 2021 a

L’ultimo affondo di fioretto, Valentina Vezzali lo fa prima di imbarcarsi per il Giappone, dove assisterà da oggi ai Giochi Olimpici. La sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio ha lanciato ieri, con un tweet pubblicato poco prima di imbarcarsi sull’aereo, la sua proposta. «Capienza del 75% per gli impianti sportivi all’aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso». Valentina Vezzali ha provato così a spingere lo sport verso una situazione di avvicinamento alla normalità e lo fa anche alla luce del fatto che attraverso la campagna vaccinale e l’utilizzo del green pass lei, come molti, politici, crede che si riuscirà a tenere sotto controllo la diffusione del virus e il numero dei futuri contagiati.

Il tentativo della Vezzali ha regalato qualche ora di speranza ai tifosi di calcio e non solo. In serata, però, al termine del Consiglio dei Ministri, il premier Mario Draghi ha annunciato con una conferenza stampa la decisione del Governo, di maggiore apertura rispetto alle norme in vigore fino a ieri, ma non così tanto come si auspicava Valentina Vezzali. Innanzitutto, per accedere agli impianti, sarà necessario essere in possesso del green pass (aver ricevuto la doppia dose di vaccino o in caso di Johnson & Johnson una dose, essere guariti dal Covid-19 ed avere ancora la copertura degli anticorpi, oppure aver effettuato un tampone che abbia dato esito negativo non più di 48 ore prima dell’evento). E, come in fondo sembrava probabile, si è arrivati ad un compromesso.

Quindi, la presenza di pubblico sugli spalti per il 25% della capienza degli impianti (soluzione che abbiamo visto attuata recentemente allo stadio Olimpico in occasione di Euro 2020) è superata ed ora sarà consentito il raggiungimento del 50% sempre che lo stadio in questione si trovi in zona bianca. Un sostanziale passo in avanti verso la normalità, quindi, che è stato accolto con moderato entusiasmo da parte dei tifosi. E, come sempre accade, c’è anche qualcuno che ironizza. «Ci sono squadre che se lo sognano di avere il 50% dello stadio pieno», uno dei commenti apparsi su twitter pochi minuti dopo la notizia.

