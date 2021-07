Sigurdsson nei guai, il giocatore arrestato per pedofilia è il capitano dell'Everton

Massimiliano Vitelli 20 luglio 2021 a

Premier League sotto shock. Un calciatore dell’Everton è stato avversato venerdì scorso con l’accusa di pedofilia ed è stato rilasciato solo su cauzione. Si tratterebbe del capitano, il centrocampista islandese Gylfi Sigurdsson, ai Toffees dal 2017.

La polizia di Manchester non ha ancora rilasciato le generalità dell’uomo arrestato, ma alcuni particolari trapelati, come il fatto che abbia 31 anni, sia sposato e sia un titolare fisso della sua Nazionale hanno ristretto il campo ad un solo nome, quello della punta ex- di Tottenham e Swansea.

Intanto, il club, ha sospeso il suo tesserato a tempo indeterminato, quindi la conferma del nome arriverà presumibilmente nelle prossime ore, al prossimo allenamento. “Continueremo a supportare le autorità con le loro indagini – si legge in una nota rilasciata dall’Everton – e non faremo ulteriori dichiarazioni”.

Ovviamente, nel Regno Unito e all’interno della Premier League è scoppiato il caos, che inizierà tra quattro settimane. Sigurdsson è in Premier League dal 2012, quando fu acquistato dal Tottenham Hotspurs. Con L’Everton ha finora collezionato 129 presenze realizzando 25 reti.

Al momento, l’indiziato numero uno resta lui, analizzando l’attuale rosa del Toffees, infatti, è l’unico al quale si possono attribuire le poche caratteristiche trapelate dalle forze dell’ordine in merito dell’arrestato.

