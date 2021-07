Striscione contro Hysaj, la condanna della Lazio: "Vergognoso"

20 luglio 2021 a

Nella notte a Corso Francia, a Roma, è apparso uno striscione denigratorio nei confronti del neo acquisto della Lazio Elseid Hysaj. «Verme, la Lazio è fascista», si legge sul vessillo firmato da una sigla del tifo biancoceleste. Il calciatore albanese, nella presentazione ai nuovi compagni, aveva intonato le note di Bella Ciao. Dopo le foto di rito, spiegano fonti delle forze dell’ordine, la scritta potrebbe essere stata rimossa dagli stessi tifosi.

Oggi, sulla questione, è intervenuta direttamente la società capitolina. «La Lazio condanna fermamente il vergognoso striscione esposto contro il calciatore Elseid Hysaj. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello sport. Siamo senza indugio invece dalla parte del nostro atleta e di tutti gli altri calciatori impegnati in queste settimane nel ritiro precampionato. Prendiamo nettamente le distanze da chi vuole strumentalizzare per fini politici questa vicenda che danneggia la squadra, tutti i tifosi laziali e la società», si legge in un apposito comunicato diffuso dal club biancoceleste.

