Calciatore della nazionale inglese arrestato per reati sessuali su minori

Calcio inglese sotto choc per l'arresto di un calciatore di 31 anni di un club di Premier League, che gioca anche per la nazionale. Il nome non è stato ancora reso noto. Il giocatore in questione è stato arrestato con l'accusa di reati sessuali su minori. Lo rivela The Mirror, spiegando di non poter fare il nome del giocatore per motivi legali.

Vengono tuttavia resi noti alcuni dettagli sull'identità dell'arrestato: si tratta di un calciatore di 31 anni, convocato regolarmente dalla propria nazionale, definito dal tabloid britannico un «asso milionario». La polizia di Manchester ha rilasciato un comunicato in cui spiega: «Venerdì 16 luglio 2021 gli agenti hanno arrestato un uomo di 31 anni con l'accusa di reati sessuali su minori. È stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini della polizia».

La squadra di Premier League, inoltre, conferma a The Mirror di aver sospeso il proprio calciatore. «Il club può confermare di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un'indagine della polizia - ha spiegato un portavoce -. Il club continuerà a supportare le autorità nelle indagini e al momento non rilascerà ulteriori dichiarazioni». Il tabloid racconta che la notizia dell'arresto ha causato un grande «shock» nell'ambiente, che ora resta in attesa delle indagini per capire cosa sia realmente accaduto e se davvero questa star del calcio inglese abbia commesso reati di natura sessuale su minori.

