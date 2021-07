Euro2020, scoppia lo scandalo sull'arbitro Brych: la scelta per Italia-Spagna che favorisce gli amici dell'Uefa

06 luglio 2021 a

Caos e bufera su Felix Brych, arbitro della semifinale di Euro2020 tra Italia e Spagna. A sparare a zero sulla Uefa e sui suoi vertici è il Foglio, nell’editoriale che contesta la scelta del fischietto per entrambe le partite che decideranno le finaliste dell’Europeo di calcio itinerante. “Arbitri scelti a caso, i migliori a casa. C'è lo zampino di Ceferin?” si chiede il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, che motiva così i suoi attacchi: “Meritocrazia zero e tanti inchini alle due potenti Federazioni di Germania e Olanda”.

A finire nel mirino è in particolare Roberto Rosetti, definito un grande arbitro, eccellente addestratore di giovani leve ed espero comunicatore, ma che in questa veste di designatore europeo degli arbitri fatica a prendere decisioni in autonomia. I rappresentanti di Germania e Olanda si sono presi tutte (o quasi) le partite a eliminazione diretta del torneo, scatenando le ire delle altre federazioni, che si sentono penalizzate dalle scelte. Bryxh - “pensionando tedesco di modesto valore” - ha già diretto l’ottavo di finale tra Belgio e Portogallo, finendo nel tritacarne della critica, e poi si è preso anche Inghilterra-Ucraina, finendo per ricevere il compito di dirigere pure Italia-Spagna. “Manco fosse Collina” analizza il Foglio.

Da rivedere anche la scelta di Danny Makkelie per Inghilterra-Danimarca, l’altra semifinale. L’arbitro olandese è sceso sul campo per Inghilterra-Germania e ora sarà nuovamente coinvolto nella sfida della nazionale inglese nonostante sia stato l’unico arbitro criticato pubblicamente da Rosetti per il rigore non dato all’Italia nella sfida inaugurale di Euro2020 contro la Turchia. E anche per la finale a sorridere sarà l’Olanda, visto che è probabile la designazione di Bjorn Kuipers. E il migliore della squadra arbitrale a disposizione di Rosetti, il turco Cuneyt Cakir, starà a guardare i colleghi. Il motivo? Ceferin finì su tutte le furie per una sua direzione di gara di Austria-Slovenia. Guarda caso la nazione dell’avvocato a capo dell’Uefa.

