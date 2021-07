Euro2020, l'omaggio a Raffaella Carrà prima di Italia-Spagna: la carica con "A far l'amore comincia tu"

06 luglio 2021 a

Raffaella Carrà ha rappresentato un mito per tutta l’Italia e ora la Nazionale di calcio di Roberto Mancini le renderà onore in una delle serate più importanti degli ultimi anni vissute dagli azzurri. La mitica showgirl è scomparsa ieri pomeriggio all’età di 78 anni e la Figc ha chiesto alla Uefa la possibilità di ricordarla nel corso del pre-partita della sfida con la Spagna, una gara che deciderà la prima semifinalista di Euro2020. Il massimo organo calcistico europeo ha dato l’ok all’iniziativa: durante il riscaldamento nello stadio di Wembley risuonerà la celebre ‘A far l’amore comincia tu’, brano scritto nel 1976 da Daniele Pace e Franco Bracardi e presto diventato un successo internazionale.

“La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia” le parole di Gabriele Gravina, presidente della Federazione italiana. La musica della Carrà sarà quindi una spinta in più per gli azzurri, che hanno intenzione di onorare al meglio la sua memoria e di fare un regalo al compagno di viaggio Leonardo Spinazzola, che in giornata è tornato a Roma dopo l’intervento al tendine d’Achille subito ieri.

