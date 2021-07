Italia-Belgio, il post della vergogna di Courtois sull'infortunio di Spinazzola: "Trucchetti del mestiere per perdere tempo"

03 luglio 2021 a

a

a

Una bruttissima pagina contraria ai valori dello sport accaduta in occasione della partita tra Italia e Belgio, sfida vinta dagli azzurri e valida per la gara secca dei quarti di finale di Euro2020. Nel corso del secondo tempo Leonardo Spinazzola ha dovuto abbandonare il campo in lacrime per un grave infortunio al tendine d’Achille - probabilmente il terzino sinistro della Roma ha riportato la rottura completa del tendine, si attendono gli esami strumentali dopo la prima diagnosi fatta a caldo - e Thibaut Courtois ha lanciato un’accusa vergognosa nei suoi confronti.

Spinazzola via in barella, la vergogna in campo tra lacrime e urla

“Truken van de foor noemen we daat” il post apparso tra le storie Instagram con l’immagine del calciatore italiano ancora a terra. La traduzione non lascia spazio a dubbi: “Trucchetti del mestiere come li chiamiamo noi”. L’accusa rivolta a Spinazzola, uscito in barella piangendo, è quella di aver perso tempo per aiutare la propria Nazionale, ma in realtà quello che ha subito è forse l’infortunio più brutto possibile per un calciatore e secondo alcune stime, che potranno essere più precise soltanto dopo ulteriori controlli, potrebbe restare lontano dal campo anche per la bellezza di 9 mesi. La storia è stata pubblicata da qualcuno della famiglia-entourage del portiere del Real Madrid presente sugli spalti dello stadio di Monaco di Baviera, ma Courtois non ha cancellato il messaggio della vergogna se non dopo numerose ore.

Italia da sogno! Belgio eliminato, ora c'è la Spagna (ma senza Spinazzola)

Da registrare anche la frase polemica di Jan Vertonghen, capitano e leader del Belgio: "Sul gol di Barella abbiamo sbagliato, non bisogna tenere palla negli ultimi sedici metri. L'Italia ha una buona squadra, basta leggere le statistiche. Ma non voglio far loro troppi complimenti, mi hanno fatto troppo arrabbiare”. La sconfitta con l’Italia ai giocatori dei Red Devils non è proprio andata giù: saper perdere è una questione di stile ed evidentemente in casa belga l’hanno dimenticato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.