Euro 2020, Spinazzola e l'infortunio al tendine d'Achille: la vergogna belga in campo contro il giocatore

Gioia e dolore. La felicità azzurra alla "Fooball Arena" di Monaco di Baviera, dove una grande Italia ha battuto il Belgio volando in semifinale a Euro 2020, si mescola alla tristezza per Leonardo Spinazzola, il compagno infortunato in campo. Per il terzino azzurro si sospetta la rottura del tendine di Achille. L'inizio meno devastante del solito cresce nel secondo tempo del match ma dopo il salvataggio miracoloso su Lukaku per troppa generosità all'ennesimo scatto in avanti si fa male ed è costretto ad uscire tra le lacrime. A naso il suo splendido Europeo sembra proprio finito qui. Ai microfoni alla fine di una lunghissima partita il ct Roberto Mancini spende una parola: "Ci dispiace molto non lo meritava. Stava giocando straordinariamente bene. Stava giocando un Europeo grandissimo". Anche Insigne, l'attaccante del Napoli e grande protagonista in campo lo ha consolato: "Mi dispiace per Spina, è una grande perdita. Gli siamo vicini, ora proveremo di arrivare fino in fondo anche per lui".

Spinazzola esce in lacrime al 32' del secondo tempo costretto a fermarsi all'improvviso per un problema muscolare mentre stava inseguendo Thorgan Hazard. Il calciatore azzurro va via in barella dopo essere stato consolato dai compagni di squadra. Non sfugge però ai social la vergogna belga: i tifosi della squadra avversaria, incuranti del dramma del giocatore, iniziano a fischiare e a lanciare di tutto dagli spalti, probabilmente pensano che l'azzurro stia fingendo per perdere tempo e guadagnare qualche secondo in più in vista del fischio finale.

pensate di essere portato fuori così dal campo, dire goodbye ad un europeo a 28 anni e avere dei cessi avvolti da una bandiera che fischiano e lanciano bottiglie manco fossero animali allo zoo

bestie#spinazzola #BelgioItalia #BELITA pic.twitter.com/Kcd7A2o9zH — Martina (@martina121994) July 2, 2021

La festa degli azzurri per il successo sul Belgio nei quarti di Euro 2020 prosegue anche sul volo che da Monaco di Baviera li riporta in Italia nella notte senza scordarsi dello sfortunato Spinazzola, Nelle immagini diffuse dai social della Nazionale, si vede Federico Bernardeschi attaccare un coro dedicato al giocatore della Roma, seguito dagli altri azzurri: 'Olé, olè, Spina'.

Il 6 luglio a Wembley gli Azzurri di Roberto Mancini affronteranno la Spagna di Luis Enrique. L'Italia torna così tra le migliori quattro squadre d'Europa nove anni dopo l'ultima volta, agli Europei del 2012 in Polonia e Ucraina.

