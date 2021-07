Italia da sogno! Belgio eliminato, ora c'è la Spagna (ma senza Spinazzola)

02 luglio 2021 a

a

a

Prosegue l’avventura dell’Italia al campionato europeo. Gli azzurri battono 2-1 il Belgio e volano a Wembley dove martedì prossimo affronteranno la Spagna per un posto in finale. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera i ragazzi di Mancini sfoderano una grande prestazione per superare i ’diavoli rossi', numeri uno nel ranking Fifa, sconfitti con due gol di pregevole fattura di Barella e Insigne nel primo tempo. Di Lukaku su rigore, concesso generosamente dall’arbitro sloveno Vincic, le rete della squadra di Martinez arrivata sull’ultima azione della prima frazione. Dopo pochi secondi dal via si fa subito pericoloso il Belgio che recupera palla nella trequarti azzurra e mette in movimento Lukaku, buona l’uscita a terra di Donnarumma che recupera il pallone.

Belgio-Italia, tutti gli azzurri in ginocchio. La Nazionale si arrende al coro

Dopo una primissima fase in cui l’Italia ha sofferto l’aggressività dei ’diavoli rossì la squadra di Mancini prova a mantenere il dominio del gioco all’interno della trequarti avversaria. Al 13’ si strozza in gola l’urlo azzurro per il gol di Bonucci. Traversone dalla corsia di destra che viene prolungato proprio sul corpo del difensore viterbese che da pochi passi supera Courtois: il Var annulla per fuorigioco. Al 21’ prodezza di Donnarumma che salva la sua porta su un gran tiro di De Bruyne. Ripartenza velocissima del centrocampista del City che si sposta la palla sul sinistro e calcia, il portiere napoletano ci mette una mano e devia in angolo. Passano 5 minuti e Lukaku parte in campo aperto arriva fino al limite e calcia di interno destro: Donnarumma si getta sulla destra e devia in angolo. Pronta la replica azzurra. Sugli sviluppi dell’angolo riparte velocemente in contropiede Spinazzola che serve in area sulla sinistra Chiesa che rientra sul destro e calcia: palla deviata con un piede da Alderweireld tra le braccia di Courtois.

Al 31’ Barella sblocca il match: il giocatore dell’Inter viene servito in area di rigore dopo un contatto dubbio su Immobile e in un fazzoletto scarta due avversari e incrocia con il destro un tiro imparabile per Courtois. Al 41’ Chiesa va vicino al raddoppio con un destro a giro dal limite che termina fuori di un soffio. Passano tre minuti e Insigne trova una perla per il 2-0: l’attaccante napoletano salta Tielemans si accentra sul destro, guadagna metri e calcia a giro, Courtois si distende ma non ci arriva. In pieno recupero il Belgio accorcia le distanze grazie a un rigore generoso concesso dall’arbitro Vincic per un fallo di Di Lorenzo su Doku. Dagli 11 metri Lukaku spiazza Donnarumma. Il primo tentativo della ripresa è dell’Italia con Insigne che serve palla a Chiesa che calcia dal limite in posizione precaria, palla fuori. Al 7’ altra bella ripartenza azzurra con Barella che serve Chiesa, cross immediato per Immobile che prova la conclusione al volo ma colpisce male e vanifica l’opportunità. All’11 pericolosissimo Doku dalla sinistra con un’improvvisa accelerazione, l’esterno del Rennes mette in mezzo un buon pallone ma Donnarumma para in uscita.

Dopo 5 minuti la squadra di Martinez sfiora il pari: lancio in area sulla sinistra per De Bruyne che centra in mezzo per Lukaku il cui destro da pochi passi è respinto sulla linea a porta vuota da Spinazzola. Al 20’ chance per gli azzurri, Insigne lancia in area Spinazzola che, tutto solo, calcia di sinistro di controbalzo di prima intenzione e mette la palla di poco lato alla destra di Courtois. Al 29’ i primi cambi di Mancini con Belotti e Cristante al posto di Immobile e Verratti. Al 33’ brutto infortunio per Spinazzola, che esce dal campo in barella, sostituito da Emerson Palmieri, entra anche Berardi al posto di Insigne. Al 40’ ancora Doku pericoloso: semina tutta la difesa dell’Italia rientra sul destro e calcia dal limite, palla di poco oltre la traversa. L’Italia si con il cuore e dopo sette minuti di recupero può fare festa e pensare alla semifinale contro la Spagna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.