Euro 2020, che Italia! Primo tempo da infarto col Belgio: Barella e Insigne gol, poi Lukaku su rigore

Un primo tempo travolgente, quello dei quarti di finale tra Italia e Belgio nei quarti di Euro 2020. Al 31° gli azzurri sbloccano il risultato con il vantaggio siglato da Nicolò Barella. Servito da Verratti l'interista entra in area, dribbla un paio di avversari e spara un destro potentissimo che non dà scampo a Courtois.

Al 14° l'episodio che aveva ricacciato in gola l'urlo dei tifosi azzurri. La rete di Bonucci sugli sviluppi di una punizione era viziata dal fuorigioco di Chiellini che gli aveva fornito l'assist.

Al 45° il capolavoro di Insigne, un destro a giro da applausi al termine di un'azione travolgente. Un classico del repertorio del giocatore del Napoli. Due minuti dopo il Belgio accorcia le distanze su rigore. Di Lorenzo spinge Doku in area, per l'arbitro (e il Var) è fallo. Lukaku segna, scintille con Donnarumma: l'interista mette un dito sulle labbra come a dire: stai zitto.

