Roma, José Mourinho è pronto per lo sbarco: "Tifosi, sto arrivando". Sale la febbre giallorossa

«Tifosi della Roma sto arrivando». È il messaggio video del nuovo tecnico della Roma, José Mourinho, lanciato oggi via Twitter in attesa dello sbarco nella Capitale previsto alle ore 14 all’aeroporto di Ciampino, con un jet privato. «Cari tifosi sto per chiudere le valige», aggiunge in inglese Mou che ieri aveva postato una immagine su Instagram dal Portogallo con scritto: «Arrivederci Setubal». Lo Special One sarà poi a Trigoria dove il club sta studiando un modo per un primo saluto alla tifoseria giallorossa che si radunerà a piazzale Dino Viola. Il breve video ha mandato in subbuglio la gente romanista, che finalmente potrà toccare con mano un sogno iniziato lo scorso 4 maggio con l’annuncio ufficiale targato Friedkin e Tiago Pinto.

