Mourinho conquista il primo murales, così diventa lo "Specialone"

07 maggio 2021 a

Mourinho non è ancora sbarcato nella Capitale ma l'amore dei tifosi per il nuovo allenatore dei giallorossi si fa già sentire, eccome. Basta fare una passeggiata per le strade di Testaccio per scoprire il primo murales dedicato al tecnico portoghese.

E non è un murales qualunque. In via della Robbia Mourinho viene ritratto con tanto di sciarpa giallorossa a bordo di una "Vespa Special", lui che è soprannominato "The Special One", come lui stesso si definì nel 2004 durante la conferenza stampa di presentazione al Chelsea.

